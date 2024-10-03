«Металлург» на выезде разгромил ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

«Магнитка» забросила во втором периоде шесть шайб в ворота армейцев.

«Металлург» одержал вторую победу подряд. Команда из Магнитогорска набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. ЦСКА с 15 очками занимает 4-е место в таблице «Запада».