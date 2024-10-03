ЦСКА — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ
«Металлург» на выезде разгромил ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:0.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.
«Магнитка» забросила во втором периоде шесть шайб в ворота армейцев.
«Металлург» одержал вторую победу подряд. Команда из Магнитогорска набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. ЦСКА с 15 очками занимает 4-е место в таблице «Запада».
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|10
|2
|21
|2
|Спартак
|11
|8
|3
|18
|3
|СКА
|11
|7
|4
|15
|4
|ЦСКА
|12
|6
|6
|15
|5
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|6
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|9
|Витязь
|11
|5
|6
|10
|10
|Куньлунь РС
|12
|5
|7
|10
|11
|Сочи
|11
|4
|7
|8
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|10
|8
|2
|16
|3
|Трактор
|11
|7
|4
|16
|4
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|6
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|7
|Адмирал
|10
|5
|5
|11
|8
|Металлург Мг
|12
|5
|7
|10
|9
|Авангард
|12
|4
|8
|9
|10
|Лада
|11
|3
|8
|8
|11
|Амур
|10
|3
|7
|7
|12
|Барыс
|12
|2
|10
|5
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6.10
7.10
8.10
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|3 : 5
|3.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|7 : 2
|3.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|0 : 3
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|0 : 7
|3.10
|19:30
|
Спартак – Барыс
|4 : 2
|3.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|1 : 4
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|5 : 0
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