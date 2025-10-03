ЦСКА на своем льду примет «Металлург» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 3 октября. Игра состоится в ледовом дворце «ЦСКА Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

3 октября, 19:30. ЦСКА Арена ЦСКА Металлург Мг

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Магнитогорске трансляция пройдет на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 21.20 по местному времени).

Армейцы набрали 11 очков и занимают шестое место в Западной конференции. Клуб из Магнитогорска с 16 очками идет на второй строчке «Востока».

