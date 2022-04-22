ЦСКА — «Металлург»: составы команд на третий матч серии финала Кубка Гагарина

22 апреля на «ЦСКА Арене» пройдет третий матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом». Стали известны составы команд на эту встречу.

ЦСКА

Федотов (Рейдеборн);

Дальбек — Нестеров, Слепышев — Андронов — Плотников;

Киселевич — Дитц, Окулов — Каменев — Григоренко;

Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;

Грудинин — Гилмор, Мингачев — Карнаухов — Абрамов.

«Металлург»

Кошечкин (Налимов);

Яковлев — Земченок, Чибисов — Карри — Коростелев;

Хабаров — Хульстрем, Лайпсик — Майе — Голдобин;

Дронов — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;

Николаев, Коробкин — Неколенко — Виделль, Юров.

Напомним, что в Магнитогорске команды обменялись победами, счет в серии — 1:1. Четвертый матч серии пройдет также в Москве и состоится 24 апреля.