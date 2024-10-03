ЦСКА — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ
ЦСКА и «Металлург» сыграют в матче FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 3 октября. Игра состоится на льду «ЦСКА Арены» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за встречей можно на официальном сайте КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.
Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Начнется эфир в 21.20 по местному времени.
ЦСКА набрал 15 очков и занимает третье место в Западной конференции. «Металлург» с восемью баллами располагается на девятой строчке Востока.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|19
|2
|Спартак
|10
|7
|3
|16
|3
|ЦСКА
|11
|6
|5
|15
|4
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|5
|СКА
|10
|6
|4
|13
|6
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|9
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|10
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|11
|Сочи
|10
|3
|7
|6
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|10
|8
|2
|16
|3
|Трактор
|10
|6
|4
|14
|4
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|6
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|7
|Адмирал
|9
|5
|4
|11
|8
|Авангард
|11
|4
|7
|9
|9
|Металлург Мг
|11
|4
|7
|8
|10
|Лада
|11
|3
|8
|8
|11
|Амур
|10
|3
|7
|7
|12
|Барыс
|11
|2
|9
|5
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|3.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|- : -
|3.10
|19:30
|
Спартак – Барыс
|- : -
|3.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -