6:4! ЦСКА вырвал победу у «Металлурга», Слепышев сделал дубль

ЦСКА переиграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московская команда на своем льду одолела соперника со счетом 5:4.

Автором победной шайбы стал нападающий Владислав Каменев. Дубль оформил форвард Антон Слепышев.

Во втором периоде матча фанатский сектор армейцев развесил на трибуне плакат «Фанат не преступник» и почти в полном составе покинул матч.

ЦСКА одержал третью победу подряд и набрал 48 очков. Команда занимает второе место в Западной конференции.

«Магнитка» проиграла впервые за четыре матча. У команды осталось 55 очков, и он продолжает лидировать на Востоке.

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ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:4 (1:0, 1:2, 4:2)

Голы: Светлаков — 2 (Соркин, Мингачев), 10:34 — 1:0. Чибисов — 15 (бол., Лайпсик, Яковлев), 22:12 — 1:1. Плотников — 13 (бол., Слепышев, Нестеров), 34:26 — 2:1. Лайпсик — 14 (Никонцев), 35:55 — 2:2. Кошелев — 8 (Яковлев, Хультстрем), 47:33 — 2:3. Мингачев — 2 (Соркин, Сергеев), 50:47 — 3:3. Слепышев — 7 (Григоренко), 55:09 — 4:3. Акользин — 3 (мен., Неколенко), 57:16 — 4:4. Каменев — 4 (бол., Сергеев, Нестеров), 58:35 — 5:4. Слепышев — 8 (п.в., Григоренко, Сергеев), 59:33 — 6:4.

Вратари: Рейдеборн — Олкинуора (59:01 — 59:33).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (7+10+15) — 21 (11+7+3).

Судьи: Гофман, Хрибик.

30 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».