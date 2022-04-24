ЦСКА — «Металлург»: видеообзор четвертого матча финала Кубка Гагарина

ЦСКА уступил «Металлургу» в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу во втором периоде забросил защитник Артем Земченок.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Металлурга». Пятый матч противостояния пройдет 26 апреля в Магнитогорске.