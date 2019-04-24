ЦСКА - любимый хоккейный клуб россиян, а "Спартак" обогнал СКА

Россияне в целом не проявляют высокой заинтересованности к хоккею: 55% респондентов безразличны к нему, причем среди 18-24-летних эта доля выше (67%). Еще 39% наших сограждан интересуются хоккеем от случая к случаю, чаще мужчины (43%), люди в возрасте от 45 до 59 лет (45%) и жители городов-миллионников (49%). Лишь 6% опрошенных признались в том, что являются постоянными болельщиками.
|
Интересуетесь ли вы хоккеем или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
|
|
Все опрошенные
|
18-24 года
|
25-34 года
|
35-44 года
|
45-59 лет
|
60 лет и старше
|
Да, я постоянный болельщик
|
6
|
2
|
7
|
6
|
8
|
6
|
Интересуюсь от случая к случаю
|
39
|
31
|
34
|
36
|
45
|
40
|
Безразличен к хоккею
|
55
|
67
|
59
|
58
|
47
|
54
|
Затрудняюсь ответить
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
О том, что в последние недели проходили игры Кубка Гагарина, известно 32% россиян (48% среди мужчин и 38% среди 45-59-летних): в том числе 3% опрошенных смотрели большинство матчей, 7% – смотрели отдельные матчи, а 22% не смотрели матчи, но узнавали результаты игр из новостей в СМИ и интернете. Тем не менее, большинство (62%) наших сограждан не знали о проведении матчей КХЛ.
|
В последние недели проходили игры Кубка Гагарина. Вы знаете, слышали об этом или нет, смотрели матчи? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
|
|
Все опрошенные
|
18-24 года
|
25-34 года
|
35-44 года
|
45-59 лет
|
60 лет и старше
|
Смотрел большинство матчей
|
3
|
1
|
4
|
3
|
4
|
2
|
Смотрел отдельные матчи
|
7
|
1
|
8
|
7
|
9
|
8
|
Матчи не смотрел, но узнавал о результатах игр из новостей в СМИ, интернете
|
22
|
22
|
19
|
17
|
25
|
26
|
Не знал, что проходили матчи КХЛ
|
62
|
76
|
66
|
69
|
57
|
57
|
Затрудняюсь ответить
|
6
|
0
|
3
|
4
|
5
|
7
Любимым хоккейным клубом, по данным ВЦИОМ, россияне назвали ЦСКА (19%). На втором месте в рейтинге с большим отставанием находится "Спартак" (4%). Третью строчку делят казанский "Ак Барс" и СКА (по 3%). В топ-5 вошли "Авангард", "Салават Юлаев", московское "Динамо" и "Локомотив" (по 2%). При этом среди названных клубов был даже не существующий в хоккее "Зенит".
|
За какой хоккейный клуб в нашей стране вы болеете?
|
|
Все опрошенные
|
19
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Нет любимых команд, слежу только за российскими хоккеистами в играх со сборными других стран
|
19
|
Не слежу за игрой российских хоккеистов
|
32
|
Другое
|
2
|
Затрудняюсь ответить
|
15
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20 апреля. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.