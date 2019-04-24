ЦСКА - любимый хоккейный клуб россиян, а "Спартак" обогнал СКА

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил "СЭ" данные исследования, посвященного интересу и вовлеченности россиян в хоккей.

Россияне в целом не проявляют высокой заинтересованности к хоккею: 55% респондентов безразличны к нему, причем среди 18-24-летних эта доля выше (67%). Еще 39% наших сограждан интересуются хоккеем от случая к случаю, чаще мужчины (43%), люди в возрасте от 45 до 59 лет (45%) и жители городов-миллионников (49%). Лишь 6% опрошенных признались в том, что являются постоянными болельщиками.

Интересуетесь ли вы хоккеем или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) Все опрошенные 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Да, я постоянный болельщик 6 2 7 6 8 6 Интересуюсь от случая к случаю 39 31 34 36 45 40 Безразличен к хоккею 55 67 59 58 47 54 Затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0

О том, что в последние недели проходили игры Кубка Гагарина, известно 32% россиян (48% среди мужчин и 38% среди 45-59-летних): в том числе 3% опрошенных смотрели большинство матчей, 7% – смотрели отдельные матчи, а 22% не смотрели матчи, но узнавали результаты игр из новостей в СМИ и интернете. Тем не менее, большинство (62%) наших сограждан не знали о проведении матчей КХЛ.

В последние недели проходили игры Кубка Гагарина. Вы знаете, слышали об этом или нет, смотрели матчи? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) Все опрошенные 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Смотрел большинство матчей 3 1 4 3 4 2 Смотрел отдельные матчи 7 1 8 7 9 8 Матчи не смотрел, но узнавал о результатах игр из новостей в СМИ, интернете 22 22 19 17 25 26 Не знал, что проходили матчи КХЛ 62 76 66 69 57 57 Затрудняюсь ответить 6 0 3 4 5 7

Любимым хоккейным клубом, по данным ВЦИОМ, россияне назвали ЦСКА (19%). На втором месте в рейтинге с большим отставанием находится "Спартак" (4%). Третью строчку делят казанский "Ак Барс" и СКА (по 3%). В топ-5 вошли "Авангард", "Салават Юлаев", московское "Динамо" и "Локомотив" (по 2%). При этом среди названных клубов был даже не существующий в хоккее "Зенит".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20 апреля. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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