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ЦСКА - любимый хоккейный клуб россиян, а "Спартак" обогнал СКА

ЦСКА - СКА: две лучшие команды КХЛ. Фото Александр Федоров, "СЭ"
ЦСКА - СКА: две лучшие команды КХЛ. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил "СЭ" данные исследования, посвященного интересу и вовлеченности россиян в хоккей.

Россияне в целом не проявляют высокой заинтересованности к хоккею: 55% респондентов безразличны к нему, причем среди 18-24-летних эта доля выше (67%). Еще 39% наших сограждан интересуются хоккеем от случая к случаю, чаще мужчины (43%), люди в возрасте от 45 до 59 лет (45%) и жители городов-миллионников (49%). Лишь 6% опрошенных признались в том, что являются постоянными болельщиками.

Интересуетесь ли вы хоккеем или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

Все опрошенные

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

60 лет и старше

Да, я постоянный болельщик

6

2

7

6

8

6

Интересуюсь от случая к случаю

39

31

34

36

45

40

Безразличен к хоккею

55

67

59

58

47

54

Затрудняюсь ответить

0

0

0

0

0

0

О том, что в последние недели проходили игры Кубка Гагарина, известно 32% россиян (48% среди мужчин и 38% среди 45-59-летних): в том числе 3% опрошенных смотрели большинство матчей, 7% – смотрели отдельные матчи, а 22% не смотрели матчи, но узнавали результаты игр из новостей в СМИ и интернете. Тем не менее, большинство (62%) наших сограждан не знали о проведении матчей КХЛ.

В последние недели проходили игры Кубка Гагарина. Вы знаете, слышали об этом или нет, смотрели матчи? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

 

Все опрошенные

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-59 лет

60 лет и старше

Смотрел большинство матчей

3

1

4

3

4

2

Смотрел отдельные матчи

7

1

8

7

9

8

Матчи не смотрел, но узнавал о результатах игр из новостей в СМИ, интернете

22

22

19

17

25

26

Не знал, что проходили матчи КХЛ

62

76

66

69

57

57

Затрудняюсь ответить

6

0

3

4

5

7

Любимым хоккейным клубом, по данным ВЦИОМ, россияне назвали ЦСКА (19%). На втором месте в рейтинге с большим отставанием находится "Спартак" (4%). Третью строчку делят казанский "Ак Барс" и СКА (по 3%). В топ-5 вошли "Авангард", "Салават Юлаев", московское "Динамо" и "Локомотив" (по 2%). При этом среди названных клубов был даже не существующий в хоккее "Зенит".

За какой хоккейный клуб в нашей стране вы болеете? 
(открытый вопрос, до двух ответов, % от всех опрошенных, представлены ответы, названные не менее 1% респондентов)

 

Все опрошенные

ЦСКА

19

"Спартак"

4

"Ак Барс"

3

СКА

3

"Авангард"

2

"Салават Юлаев"

2

"Динамо" Москва

2

"Локомотив"

2

"Сибирь"

1

"Торпедо"

1

"Зенит" Санкт-Петербург

1

"Металлург" Магнитогорск

1

"Трактор"

1

Нет любимых команд, слежу только за российскими хоккеистами в играх со сборными других стран

19

Не слежу за игрой российских хоккеистов

32

Другое

2

Затрудняюсь ответить

15

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20 апреля. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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