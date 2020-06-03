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ЦСКА — лучший клуб Европы по версии HockeyArchives, «Ак Барс» — третий

14:42
ХК ЦСКА. Фото "СЭ"
ХК ЦСКА. Фото "СЭ"
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Портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы. Его второй год подряд возглавил ЦСКА. На третьей позиции «Ак Барс». В топ-20 вошли еще пять клубов КХЛ: СКА, «Барыс», московское «Динамо», «Йокерит» и «Авангард».

1. ЦСКА — КХЛ

2. «Лулео» — шведская лига

3. «Ак Барс» — КХЛ

4. СКА — КХЛ

5. «Кярпят» — финская лига

6. «Мюнхен» — немецкая лига

7. «Фрелунда» — шведская лига

8. «Ферьестад» — шведская лига

9. «Барыс» — КХЛ

10. «Динамо» (Москва) — КХЛ

11. «Мангейм» — немецкая лига

12. «Йокерит» — КХЛ

13. «Таппара» — финская лига

14. «Либерец» — чешская лига

15. Шеллефтео — шведская лига

16. «Авангард» — КХЛ

17. «Регле» — шведская лига

18. «Лукко» — финская лига

19. «Юргорден» — шведская лига

20. «ХВ71» — шведская лига

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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