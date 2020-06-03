ЦСКА — лучший клуб Европы по версии HockeyArchives, «Ак Барс» — третий
Портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы. Его второй год подряд возглавил ЦСКА. На третьей позиции «Ак Барс». В топ-20 вошли еще пять клубов КХЛ: СКА, «Барыс», московское «Динамо», «Йокерит» и «Авангард».
1. ЦСКА — КХЛ
2. «Лулео» — шведская лига
3. «Ак Барс» — КХЛ
4. СКА — КХЛ
5. «Кярпят» — финская лига
6. «Мюнхен» — немецкая лига
7. «Фрелунда» — шведская лига
8. «Ферьестад» — шведская лига
9. «Барыс» — КХЛ
10. «Динамо» (Москва) — КХЛ
11. «Мангейм» — немецкая лига
12. «Йокерит» — КХЛ
13. «Таппара» — финская лига
14. «Либерец» — чешская лига
15. Шеллефтео — шведская лига
16. «Авангард» — КХЛ
17. «Регле» — шведская лига
18. «Лукко» — финская лига
19. «Юргорден» — шведская лига
20. «ХВ71» — шведская лига