Портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы. Его второй год подряд возглавил ЦСКА. На третьей позиции «Ак Барс». В топ-20 вошли еще пять клубов КХЛ: СКА, «Барыс», московское «Динамо», «Йокерит» и «Авангард».

1. ЦСКА — КХЛ

2. «Лулео» — шведская лига

3. «Ак Барс» — КХЛ

4. СКА — КХЛ

5. «Кярпят» — финская лига

6. «Мюнхен» — немецкая лига

7. «Фрелунда» — шведская лига

8. «Ферьестад» — шведская лига

9. «Барыс» — КХЛ

10. «Динамо» (Москва) — КХЛ

11. «Мангейм» — немецкая лига

12. «Йокерит» — КХЛ

13. «Таппара» — финская лига

14. «Либерец» — чешская лига

15. Шеллефтео — шведская лига

16. «Авангард» — КХЛ

17. «Регле» — шведская лига

18. «Лукко» — финская лига

19. «Юргорден» — шведская лига

20. «ХВ71» — шведская лига