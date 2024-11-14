ЦСКА — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.
Ярославцы прервали свою 11-матчевую победную серию.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 48 очков после 28 игр. ЦСКА занимает 5-е место с 31 набранным очком по итогам 24 матчей.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|23
|5
|48
|2
|Спартак
|26
|17
|9
|37
|3
|СКА
|27
|16
|11
|34
|4
|Динамо М
|25
|14
|11
|31
|5
|ЦСКА
|24
|12
|12
|31
|6
|Торпедо
|27
|13
|14
|31
|7
|Северсталь
|25
|15
|10
|30
|8
|Динамо Мн
|25
|13
|12
|28
|9
|Витязь
|26
|12
|14
|25
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|26
|18
|8
|39
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|31
|4
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|31
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|27
|13
|14
|27
|7
|Нефтехимик
|27
|9
|18
|25
|8
|Сибирь
|24
|10
|14
|23
|9
|Лада
|24
|10
|14
|23
|10
|Авангард
|24
|9
|15
|20
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|16
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
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|14.11
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|2 : 0
|14.11
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|4 : 1
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