ЦСКА — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА дома обыграл «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Локомотива» — 29 очков и 2-е место «Запада».

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