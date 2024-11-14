ЦСКА — «Локомотив»: смотреть матч КХЛ онлайн
ЦСКА и «Локомотив» сыграют в КХЛ 14 ноября
ЦСКА и «Локомотив» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 14 ноября. Встреча пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
Трансляция матча ЦСКА — «Локомотив» в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажут на каналах «Матч ТВ», «КХЛ Prime» и сайте КХЛ. Жители Ярославля смогут посмотреть встречу на телеканале «Первый ярославский».
Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Локомотив» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».
В регулярном чемпионате-2024/25 ЦСКА провел 23 матча и набрал 29 очков, у финалиста Куька Гагарина-2024 и лидера Западной конференции «Локомотива» — 27 игр и 48 очков.
Матч ЦСКА — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|23
|4
|48
|2
|Спартак
|25
|16
|9
|35
|3
|СКА
|27
|16
|11
|34
|4
|Динамо М
|25
|14
|11
|31
|5
|Торпедо
|27
|13
|14
|31
|6
|Северсталь
|24
|15
|9
|30
|7
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|8
|Динамо Мн
|25
|13
|12
|28
|9
|Витязь
|26
|12
|14
|25
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|26
|18
|8
|39
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|31
|4
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|31
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|27
|13
|14
|27
|7
|Нефтехимик
|27
|9
|18
|25
|8
|Сибирь
|24
|10
|14
|23
|9
|Лада
|24
|10
|14
|23
|10
|Авангард
|24
|9
|15
|20
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|16
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
Результаты / календарь
4.11
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12.11
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14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
|14.11
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|14.11
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
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