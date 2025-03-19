«Локомотив» победил ЦСКА и набрал 100 очков в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче FONBET Чемпионате КХЛ — 3:1.

У гостей забили Максим Березкин, Александр Полунин и Алексей Береглазов. Единственный гол хозяев на счету Дениса Гурьянова.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции КХЛ. Ярославцы первыми набрали 100 очков в регулярном чемпионате-2024/25 — ни у одного клуба лиги нет шансов повторить это достижение в нынешнем сезоне.

ЦСКА занимает четвертое место на «Западе» с 83 очками. Армейцы потерпели третье поражение подряд.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Березкин — 15 (бол., Каюмов, Сергеев), 23:19 — 0:1. Полунин — 11 (Елесин, Рафиков), 34:03 — 0:2. Гурьянов — 21 (Афанасьев, Исхаков), 52:43 — 1:2. Береглазов — 3 (Алексеев), 56:43 — 1:3.

Вратари: Просветов — Исаев.

Штраф: 12 — 2.

Броски: 22 (9+7+6) — 30 (10+8+12).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

19 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9090 зрителей.