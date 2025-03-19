Хоккей
19 марта, 21:56

«Локомотив» победил ЦСКА и набрал 100 очков в регулярном чемпионате КХЛ

Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче FONBET Чемпионате КХЛ — 3:1.

У гостей забили Максим Березкин, Александр Полунин и Алексей Береглазов. Единственный гол хозяев на счету Дениса Гурьянова.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции КХЛ. Ярославцы первыми набрали 100 очков в регулярном чемпионате-2024/25 — ни у одного клуба лиги нет шансов повторить это достижение в нынешнем сезоне.

ЦСКА занимает четвертое место на «Западе» с 83 очками. Армейцы потерпели третье поражение подряд.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Березкин — 15 (бол., Каюмов, Сергеев), 23:19 — 0:1. Полунин — 11 (Елесин, Рафиков), 34:03 — 0:2. Гурьянов — 21 (Афанасьев, Исхаков), 52:43 — 1:2. Береглазов — 3 (Алексеев), 56:43 — 1:3.

Вратари: Просветов — Исаев.

Штраф: 12 — 2.

Броски: 22 (9+7+6) — 30 (10+8+12).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

19 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9090 зрителей.

  • prosvet81

    чем тебя не устраивает мой русский ...или опять галлюцинации начались? как грится неуй ответить лучше промолчать, за умного сойдешь

    20.03.2025

  • Pavel D

    И ещё посмотрите игроки ЦСКА очень не охотно двигаются к шайбе даже в своей зоне. Им лень? Шайбу у бортов постоянно подбирает соперник. Из-за того, что игроки ЦСКА не хотят сделать лишний шаг к шайбе, они суют туда клюшку, результат - 2 минуты.

    20.03.2025

  • Pavel D

    70% игроков ЦСКА стоят. Сил нет или тренер не может заставить? Защитники в нападении помогают редко. Основная масса защитников явно не отличается игровым интеллектом. В общем, манагеры собрали ещё тот "топ-состав".

    20.03.2025

  • ну я

    ты бы с русским языком подружиться попробовал что ли...

    20.03.2025

  • Vadim Ivanov

    Ну, вот, что и требовалось доказать = Пид.рком-вруном и помрёшь, т.к. не было нормального джентельменско-романтического воспитания Я предложил-ты против. А на нет и суда нет, хлопотливый кАлхозничек ты наш

    20.03.2025

  • Олег Каноков

    Фуй есть вообще,вертелка не отвалилась?)Я тебе написал,ты прочитал,делай ветер,рэмбо.)Ежели не заблудишься.)Сладких снов,без поллюций.)

    20.03.2025

  • Vadim Ivanov

    Олежек! Я подполковников на фую вертел в 19-летнем возрасте. Уважал только ком.полка. А ты, чмошник, мне угрожаешь ?! Скорц-гАвнюк первым начал права качать, как и ты. Звездочёт оскорбил заслуженного афганца нехорошими словами - сам понимаешь, это никому не понравится из нормальных людей. В Питере тоже говна хватает, но как-то справляемся... Спокойной Ночи

    20.03.2025

  • Олег Каноков

    Вот в почти и собака порылась.Никто не врёт,не трожь Звездоносца,по-хорошему.И Скорца тоже- он ваш,питерский.

    20.03.2025

  • Vadim Ivanov

    Вот и поглядим на ваши хлопоты-потуги... В 14-летнем возрасте выигрывал в шахматы 9 партий из 10 в Сангаль-Саду, играя с мужиками. 9 рублей за полтора-2 часа. Представляешь заработок для молодого пацана 2-3 раза в неделю! 50 лет спустя выигрываю 18 из 20 за двое суток. Ставки возросли. Мастерство не пропьёшь!!! Вы на стратега нарвались, который никогда не проигрывает (почти). Разучитесь нагло врать - всё может закончиться миром. Я - гуманный человек

    20.03.2025

  • Антинато Факуса

    Подвела Армия сегодня. Как и матрасы, но это пофигу э получается. К сожалению из-за пиндосовской системы плов теперь важнее

    20.03.2025

  • Олег Каноков

    Борисыч,не лезь с минусами к Звездоносцу-хлопотно будет.)

    19.03.2025

  • Звездоносец

    Наташка,наконец-то, выступила со своими статистическими раскладами ...Поздравляю тебя ! Все думали ,что до самой смерти будешь старой девой .Ан ,нет, нашла своё счастье с вАдимом вАгиным .Хорошо ,что уговорила взять свою фамилию.Было бы прикольно ,если бы ты взяла его фамилию ...Жду от тебя и твоей многочисленной теперь семьи приветы в виде дизлайков и лайков себе любимой. Передай привет всем врачам из своего дурдома.

    19.03.2025

  • prosvet81

    угомонись ) на бомжей попадать никто не хочет) минск надо брать с 4-5 места ) и вообще у тебя слишком шизоидный ник и ты очень психованный....что тебя побудило в мозгу его придумать ?))

    19.03.2025

  • выдр

    Видит. Но чего делать не знает.

    19.03.2025

  • knight templar

    3 поражения подряд от металлурга, динамо и локо. Это воробей так команду к плей-офф подготовил?

    19.03.2025

  • Vadim Ivanov

    Стабильность - признак "мастерства"!!! Два клуба уже точно начнут плей-офф с минусом из регулярки Победы/Поражения/Баланс на Западе в 2025-м году (январь-март): 1 Динамо 19-7 = +12 2 Локо 16-9 = +7 3 Минск 15-11 = +4 4 Сева 14-12 = +2 5-6 СКА 14-13 = +1 Торпедо 14-13 = +1 7-9 ЦСКА 12-15 = -3 Куньлунь 12-15 = -3 ----- Спартак 12-15 = -3 10-11 Витязь 8-19 = -11 Сочи 8-19 = -11 19 марта 2025 год

    19.03.2025

  • bond1951

    с таким тренером и вратарем там делать Нечего............не игры не мысли...........

    19.03.2025

  • Спринт

    Когда у этого состава ЦСКА отсутствует, как класс, хоккейное мастерство, то любые рассуждения об игровом классе команды явно неуместны.

    19.03.2025

  • Nick

    когда заткнут этого п..ла , своими комментариями достал , второй песков , одна пурга !

    19.03.2025

  • Звездоносец

    Насчёт тренера прояснится ,скорее всего,в следующем году ,а то ,что менеджмент набрал очень много шлака-это точно. С такими игроками даже Тихонов с Боуменом ничего дельного не сделали бы. Проиграли по всем статьям команде ,которой ничего не нужно.Может этим армейским игрокам тоже ничего не нужно ? Только отсутствие мастерства и ещё серого вещества в голове заставило их так много удаляться. Почему у нас совсем не работает большинство ?Тренер должен выйти и забрасывать шайбы вместо игроков? Тренер работает с теми игроками ,которых ему даёт команда .Не знаю насчёт нынешнего уровня Воробьёва ,а то ,что большая часть игроков не может прыгнуть выше головы-это точно. В прошлом году проиграли из-за того, что большинство уже наелось плюс горе-вратарь,в этом году -нехватка мастерства .Но надежда умирает последней...

    19.03.2025

  • Павел Леонидович

    мда... этот пернатый в своем репертуаре... опять куча удалений, поздно проснулись... ща еще витязю продуют... ну там и в первом раунде чао

    19.03.2025

  • SPT

    Круто!!!

    19.03.2025

  • Олег 70

    в ноябре-декабре тащили Абрамов и Соркин.Первый сломался-за ним потух и второй.Больше игроков-способных вести команду в этом составе нет.За сим сезон можно считать завершенным.Надо попасть на Динамо Минск и спокойно без нервов и принципиальных соперников уступить им в 5 матчах.Команда из Белоруссии вызывает приятные впечатления в этом сезоне.Уступать же СКА и тем более заклятым КБ-совсем не хочется.А такой исход более чем вероятен-попади на них.Поэтому сегодняшнее поражение даже радует в свете перспектив попасть на минчан и спокойно слиться)))

    19.03.2025

  • Дмитрий Даниленко

    Ожидаемо(((( ЦСКА никакой..... АКМ вылетел.... От ФК ЦСКА не знаю чего ждать... Жду только от Овечкина чуда!

    19.03.2025

  • ну я

    Позорище! Тупая безидейная игра, как и лицо этого недотренера. Один раз ему повезло с супер составом выиграть Кубок, во всех остальных клубах он обосрался... Играем на порядок хуже, чем в августе... Локо команда с другой планеты

    19.03.2025

  • protch

    Кто не буть. Роскажите губошлепу Хворобьеву, что и в этой игре, и нескольких недавних практически все (ВСЕ) голы были пропущены после дальних бросков. Неужели он этого не видит?

    19.03.2025

  • diskmen

    Безнадёга.Дисциплина+ вратарь+очкастый тренер,а на выходе 3 поражение подряд и плохое настроение.Смотрим дальше

    19.03.2025

  • НХЛ-СИЛА

    Кони слабы...

    19.03.2025

    • Фридман: «В НХЛ удивлены идеей матча с КХЛ»

    «Металлург» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 6 : 1
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 5 : 2
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 3 : 1
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 1 : 5
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 2 : 3 ОТ
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 2 : 5
    Все результаты / календарь

