«Локомотив» победил ЦСКА и набрал 100 очков в регулярном чемпионате КХЛ
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче FONBET Чемпионате КХЛ — 3:1.
У гостей забили Максим Березкин, Александр Полунин и Алексей Береглазов. Единственный гол хозяев на счету Дениса Гурьянова.
«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции КХЛ. Ярославцы первыми набрали 100 очков в регулярном чемпионате-2024/25 — ни у одного клуба лиги нет шансов повторить это достижение в нынешнем сезоне.
ЦСКА занимает четвертое место на «Западе» с 83 очками. Армейцы потерпели третье поражение подряд.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Березкин — 15 (бол., Каюмов, Сергеев), 23:19 — 0:1. Полунин — 11 (Елесин, Рафиков), 34:03 — 0:2. Гурьянов — 21 (Афанасьев, Исхаков), 52:43 — 1:2. Береглазов — 3 (Алексеев), 56:43 — 1:3.
Вратари: Просветов — Исаев.
Штраф: 12 — 2.
Броски: 22 (9+7+6) — 30 (10+8+12).
Судьи: Кулаков, Сидоренко.
19 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9090 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|2 : 3 ОТ
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 5