ЦСКА дома уступил «Локомотиву»

ЦСКА на своем льду проиграл «Локомотиву» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

За ярославскую команды шайбы забросили Ярослав Лихачев и Денис Алексеев. У армейцев единственный гол забил Антон Слепышев.

После этой встречи «Локомотив» поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков за 7 игр. Это третья победа команды подряд. ЦСКА идет на 8-й позиции (7 очков за 8 матчей).

21 сентября московская команда дома сыграет против «Лады», клуб из Ярославля днем ранее на выезде встретится с минским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Лихачев — 3 (Шалунов), 1:11 — 0:1. Алексеев — 3 (бол., Рафиков, Полунин), 16:01 — 0:2. Слепышев — 1 (Карнаухов), 47:16 — 1:2.

Вратари: Федотов (58:07) — Исаев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (16+8+11) — 32 (13+11+8).

Судьи: Гашилов, Фатеев.

18 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 4894 зрителя.