«Локомотив» всухую уступил ЦСКА и прервал серию побед из 11 матчей

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Голы на счету игроков армейцев Кристиана Яроша и Руслана Исхакова. В первом периоде Исхаков не сумел реализовать буллит, бросок взял голкипер гостей Даниил Исаев. Во втором периоде гол железнодорожников был отменен после просмотра видеоповтора.

Ярославцы прервали свою 11-матчевую победную серию.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 48 очков после 28 игр. ЦСКА занимает 5-е место с 31 набранным очком по итогам 24 матчей.

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ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Ярош — 1 (бол., Гурьянов), 18:09 — 1:0. Исхаков — 9 (Чуркин, Гурьянов), 36:38 — 2:0.

Нереализованный буллит: Исхаков (ЦСКА), 12:22 (Вратарь).

Вратари: Просветов — Исаев (57:41).

Штраф: 9 — 10.

Броски: 18 (8+4+6) — 32 (10+13+9).

Судьи: Бирин, Морозов.

14 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 9420 зрителей.