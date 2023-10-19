Дубль Слепышева помог ЦСКА победить «Локомотив»

ЦСКА дома обыграл «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

У армейцев шайбы забросили Антон Слепышев (дубль) и Никита Нестеров.

Московский клуб продлил победную серию до 3 матчей. Ярославцы проиграли во втором матче подряд.

ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Локомотива» — 29 очков и 2-е место «Запада».

ЦСКА в следующем матче сыграет на выезде с «Ак Барсом» 22 октября. «Локо» отправится в гости к «Витязю» 21-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Слепышев — 3 (Нестеров), 0:33 — 1:0. Нестеров — 5 (бол., Окулов), 54:48 — 2:0. Слепышев — 4 (п.в., Карнаухов, Абрамов), 58:45 — 3:0.

Вратари: Федотов — Исаев (57:25 — 58:45).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (7+10+9) — 24 (6+8+10).

Судьи: Бирин, Раводин.

19 октября. Москва. «ЦСКА Арена».