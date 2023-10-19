Дубль Слепышева помог ЦСКА победить «Локомотив»
ЦСКА дома обыграл «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
У армейцев шайбы забросили Антон Слепышев (дубль) и Никита Нестеров.
Московский клуб продлил победную серию до 3 матчей. Ярославцы проиграли во втором матче подряд.
ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Локомотива» — 29 очков и 2-е место «Запада».
ЦСКА в следующем матче сыграет на выезде с «Ак Барсом» 22 октября. «Локо» отправится в гости к «Витязю» 21-го числа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Слепышев — 3 (Нестеров), 0:33 — 1:0. Нестеров — 5 (бол., Окулов), 54:48 — 2:0. Слепышев — 4 (п.в., Карнаухов, Абрамов), 58:45 — 3:0.
Вратари: Федотов — Исаев (57:25 — 58:45).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (7+10+9) — 24 (6+8+10).
Судьи: Бирин, Раводин.
19 октября. Москва. «ЦСКА Арена».
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|7
|16
|16
|11
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|20
|5
|15
|12
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|17:00
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Автомобилист – Амур
|1 : 3
|19.10
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|
Трактор – Металлург Мг
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Динамо Мн – Куньлунь РС
|3 : 4 Б
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|
ЦСКА – Локомотив
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