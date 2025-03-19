Хоккей
19 марта, 16:00

ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ

ЦСКА и «Локомотив» встретятся в чемпионате КХЛ 19 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Локомотив» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 19 марта. Матч пройдет на льду «ЦСКА Арены» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу в столице России покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Ярославля трансляция также пройдет на канале «Первый ярославский».

За ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Локомотив» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В предыдущей игре в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА в субботу уступил московскому «Динамо» (1:2) и с 83 очками после 65 матчей занимает четвертое место на «Западе». «Локомотив» в понедельник выиграл у «Адмирала» (4:1), ярославцы с 98 очками после 66 игр досрочно победили в регулярке.

Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 7 3 16
2 Нефтехимик 10 7 3 14
3 Авангард 9 7 2 14
4 Трактор 10 5 5 12
5 Автомобилист 10 5 5 11
6 Барыс 10 5 5 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 8 3 5 8
9 Адмирал 8 3 5 8
10 Сибирь 9 4 5 8
11 Салават Юлаев 8 1 7 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 7 3 16
2 Торпедо НН 10 7 3 15
3 Динамо Мн 9 6 3 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 ЦСКА 10 5 5 11
6 СКА 9 5 4 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Сочи 9 4 5 9
9 Динамо М 9 4 5 9
10 Северсталь 9 4 5 8
11 Лада 10 1 9 3
Результаты / календарь
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
1.10 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
1.10 17:00
Салават Юлаев – Сибирь
 - : -
1.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
1.10 17:00
Барыс – Локомотив
 - : -
1.10 19:30
СКА – Торпедо НН
 - : -
1.10 19:30
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
