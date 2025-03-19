ЦСКА и «Локомотив» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 19 марта. Матч пройдет на льду «ЦСКА Арены» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу в столице России покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Ярославля трансляция также пройдет на канале «Первый ярославский».

За ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Локомотив» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В предыдущей игре в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА в субботу уступил московскому «Динамо» (1:2) и с 83 очками после 65 матчей занимает четвертое место на «Западе». «Локомотив» в понедельник выиграл у «Адмирала» (4:1), ярославцы с 98 очками после 66 игр досрочно победили в регулярке.