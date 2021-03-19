ЦСКА забросил 4 шайбы «Локомотиву» и сравнял счет в серии

ЦСКА обыграл «Локомотив» во втором матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина — 4:1. Армейцы сравняли счет в серии — 1-1 (первый матч «Локо» выиграл 2:0).

Третья и четвертая игри серии состоятся 21 и 23 марта в Ярославле.

КХЛ

1/2 финала конференций

Второй матч

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Гилмор — 1 (бол., Шалунов), 6:32 — 1:0. Шалунов — 4 (Окулов, Мамин), 8:57 — 2:0. Светлаков — 1 (Телегин, Робинсон), 30:04 — 3:0. Коршков — 2 (Осипов, Иванов), 50:29 — 3:1. Блажиевский — 1 (п.в., Андронов, Карнаухов), 57:25 — 4:1.

Вратари: Юханссон — Паскуале (56:26 — 57:25).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (13+11+7) — 29 (11+9+9).

Судьи: Беляев, Франо.

19 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 1-1