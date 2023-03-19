ЦСКА отыгрался с 0:2 и во второй раз победил «Локомотив» в серии второго раунда Кубка Гагарина
ЦСКА дома обыграл «Локомотив» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ — 3:2.
Первые два гола в игре забили хоккеисты ярославского клуба Денис Алексеев в первом периоде и Максим Березкин во втором.
Затем в составе московской команды заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, Даррен Диц и Михаил Григоренко.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Ярославле.
КХЛ. Плей-офф. Западной конференция. 1/2 финала. Второй матч
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Алексеев — 3 (Черепанов), 3:29 — 0:1. Березкин — 1 (Шалунов, Каюмов), 32:42 — 0:2. Мамин — 2 (Григоренко, Соркин), 34:50 — 1:2. Дитц — 2 (Окулов, Нестеров), 35:42 — 2:2. Григоренко — 5 (Окулов, Каменев), 43:54 — 3:2.
Вратари: Рейдеборн — Исаев (57:25).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 17 (4+8+5) — 42 (17+11+14).
Судьи: Раводин, Соин.
19 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9616 зрителей.
Счет в серии: 2-0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.03
|14:00
|
Авангард – Металлург
|4 : 3
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|3 : 2