ЦСКА вырвал победу у «Локомотива»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал «Локомотив». Московский клуб одержал победу со счетом 3:2.

Красно-синие выиграли третий матч подряд и упрочили свое лидерство в турнирной таблице.

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ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Соркин — 2 (Светлаков), 2:20 — 1:0. Алексеев — 9 (Красковский), 14:37 — 1:1. Мамин — 13 (бол., Попов, Локтионов), 25:03 — 2:1. Карнаухов — 9 (Чмыхов, Попов), 43:42 — 3:1. Красковский — 11 (Рафиков, Аверин), 55:03 — 3:2.

Вратари: Юханссон — Паскуале (58:44).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 14 (2+6+6) — 16 (5+6+5).

Судьи: Франо, Хрибик.

12 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».