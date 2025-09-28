ЦСКА — «Лада»: трансляция матча КХЛ онлайн
ЦСКА и «Лада» сыграют в чемпионате КХЛ 28 сентября
ЦСКА и «Лада» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 28 сентября. Начало игры на «ЦСКА Арене» в Москве — в 17.00 по московскому времени.
Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.
Следите за ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Лада» в матч-центре нашего сайта.
В сезоне КХЛ-2025/26 ЦСКА провел 9 матчей и набрал 9 очков, предыдущим соперником армейцев был «Амур» (0:2). У «Лады» — 3 очка в 8 играх, в пятницу тольяттинцы уступили «Шанхай Дрэгонс» (1:4).
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
Результаты / календарь
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -
