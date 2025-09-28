ЦСКА и «Лада» сыграют в чемпионате КХЛ 28 сентября

ЦСКА и «Лада» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 28 сентября. Начало игры на «ЦСКА Арене» в Москве — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

28 сентября, 17:00. ЦСКА Арена ЦСКА Лада

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Следите за ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Лада» в матч-центре нашего сайта.

В сезоне КХЛ-2025/26 ЦСКА провел 9 матчей и набрал 9 очков, предыдущим соперником армейцев был «Амур» (0:2). У «Лады» — 3 очка в 8 играх, в пятницу тольяттинцы уступили «Шанхай Дрэгонс» (1:4).

