Хет-трики Коваленко и Бучельникова принесли ЦСКА разгромную победу над «Ладой»

ЦСКА на домашнем льду разгромил «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:2.

По хет-трику оформили Николай Коваленко и Дмитрий Бучельников. Еще одну шайбу армейцев забросил Иван Дроздов.

У «Лады» отличились Райли Савчук и Андрей Чивилев.

ЦСКА (11 очков) поднялся на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (3) потерпела седьмое поражение подряд и замыкает таблицу «Запада».