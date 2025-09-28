Хоккей
28 сентября, 19:19

Хет-трики Коваленко и Бучельникова принесли ЦСКА разгромную победу над «Ладой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Денис Зернов, Николай Коваленко и Дмитрий Бучельников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА на домашнем льду разгромил «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:2.

По хет-трику оформили Николай Коваленко и Дмитрий Бучельников. Еще одну шайбу армейцев забросил Иван Дроздов.

У «Лады» отличились Райли Савчук и Андрей Чивилев.

ЦСКА (11 очков) поднялся на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (3) потерпела седьмое поражение подряд и замыкает таблицу «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 сентября, 17:00. ЦСКА Арена
ЦСКА
Лада
Источник: Таблица КХЛ
Николай Коваленко
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК ЦСКА (Москва)
  • Apei

    у них на травме и дскве было много

    29.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Надо продолжать ставить основным Мартина. Так победим!

    29.09.2025

  • MegaSmalex

    Сечино подобное выиграло!!!

    28.09.2025

  • MegaSmalex

    Верь, в эту чушь, главное!

    28.09.2025

  • MegaSmalex

    Как-то позорно хвалиться с победой, над командой, у котрой все плохо.

    28.09.2025

  • Женек10

    что не так ?

    28.09.2025

  • Mikhail Yuryevich

    Первый период просто полнейший провал. Потом, как и в игре с Динамо, использовали абсолютно все голевые моменты. А вообще, очень печально за ЦСКА, игры как таковой нет, Металлург приедет в следующей игре и всё расставит по местам.

    28.09.2025

  • Andrey Sakharov

    цннп

    28.09.2025

  • wishesid

    Ну вообще пока тихий ужас, любая другая команда из нашего дивизиона, не дала бы ЦСКА так играть после 2:0

    28.09.2025

  • grover

    Развалом ТАЗа удовлетворен. ЦВБП !!!

    28.09.2025

  • Антинато Факуса

    Армейцев с победой! Гамзина основным нужно делать, хватит уже на ахл мусор ставить

    28.09.2025

  • fktrc

    Миска в Динамо!

    28.09.2025

  • Pavel D

    Сегодня день ЦСКА! И с мячом и с шайбой.) Всех болельщиков ЦСКА с победами!)

    28.09.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Доминг в "Сибири")))

    28.09.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    на заднеприводном чемпионате написали "натуральный хет-трик"))) совсем у московской журнаглистни крыша потекла от клубничного латте)))

    28.09.2025

  • AZ

    Большинство снова крутое! Но Мартын - это нечто! Интересно, был ли еще столь дырявый вратарь-легионер в КХЛ?)))

    28.09.2025

  • Павел Леонидович

    Ну начало конечно было крайне кринжовым... Это просто дичайщий академизм. Хорошо, что проснулись и стали сувать по полной. 2й и 3й периоды прекрасны, первый просто отвратителен. Хотелось бы, чтобы наконец-то заиграли и не давали шансов противникам. ЦВБП!

    28.09.2025

  • Alexey Tarasov

    Первый период и начало второго-проспали олухи,и это не есть хорошо:angry: Потом началось спасение из бездны:face_with_raised_eyebrow:Т/Ш- работы дофига,и больше:100:Мартин ,устал":angry:отправте его домой нахрен:100: Дима Гамзин-норм играет:point_up:???Дмитрия и Николая с хет-триками-красавцы:thumbsup: Сегодня у ЦСКА-ДУБЛЬ по ПОБЕДАМ:point_up:??:thumbsup::100:

    28.09.2025

  • Братчанин

    Первый период в исполнении армейцев - тихий ужас!!! Бестолковая игра! Во втором и третьем - уже более- менее. Но, Никитину - работать и работать.

    28.09.2025

    ЦСКА — «Лада»: видеообзор матча
    Положение команд
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
