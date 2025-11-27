ЦСКА и «Лада» сыграют в чемпионате КХЛ 27 ноября

ЦСКА и «Лада» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 27 ноября. Игра пройдет на льду «ЦСКА Арены» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА Лада

За основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Лада» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт КХЛ.

ЦСКА набрал 29 очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26, «Лада» — 23 очка в 30 играх. В понедельник армейцы уступили СКА (1:4), во вторник тольяттинцы выиграли у «Сочи» (5:3).

Матч ЦСКА — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс