ЦСКА — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА дома победил «Куньлунь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:0. Встреча прошла на «ЦСКА Арене».

ЦСКА набрал 76 очков и 59 матчах и вышел в плей-офф КХЛ. «Куньлунь» находится на 9-й строчке с 57 баллами в 60 играх.