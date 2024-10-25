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Сегодня, 23:06

ЦСКА — Куньлунь: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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ЦСКА дома победил «Куньлунь» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

ЦСКА набрал 25 очков и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 14 очками замыкает таблицу «Запада».

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 20 16 4 34
2 СКА 20 14 6 29
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Торпедо 19 10 9 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 18 10 8 21
9 Витязь 19 9 10 18
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 18 10 8 22
3 Нефтехимик 20 8 12 21
4 Металлург Мг 20 10 10 20
5 Ак Барс 16 10 6 20
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 18 8 10 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 18 6 12 13
11 Амур 19 5 14 12
12 Барыс 19 5 14 11
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25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
25.10 18:00
Лада – Трактор
 1 : 2 ОТ
25.10 19:00
Локомотив – Амур
 5 : 0
25.10 19:00
Ак Барс – Адмирал
 2 : 0
25.10 19:10
Динамо Мн – Витязь
 2 : 1
25.10 19:30
Спартак – СКА
 2 : 5
25.10 19:30
Куньлунь РС – ЦСКА
 3 : 4 ОТ
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