ЦСКА — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА дома обыграл «Куньлунь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

ЦСКА с 45 очками — на 4-й строчке таблицы «Запада». «Куньлунь» набрал 30 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции.