Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

ЦСКА — «Куньлунь»: трансляция матча КХЛ онлайн

ЦСКА и «Куньлунь» проведут матч в чемпионате КХЛ 27 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Куньлунь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 27 февраля. Игра на «ЦСКА Арене» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию встречи в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги.
Следите за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Куньлунь» в матч-центре нашего сайта.
Перед этой игрой в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА с 74 очками в 58 матчах шел четвертым на «Западе», в предыдущей встрече команда Ильи Воробьева обыграла «Торпедо» (3:2). «Куньлунь» после победы над «Сочи» (5:2) в понедельник занимал девятое место в конференции с 57 очками в 59 играх.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Читайте также
У звездного соперника Большунова обнаружили рак. Недавно у него родился третий ребенок
«Динамо» уже ждет, а Малкин может уйти следом. Реакция на заявление Овечкина на завершение карьеры в НХЛ
Олег Романцев: «Дзюбы будет не хватать. Но мне кажется, он еще не сказал последнего слова»
Популярное видео
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Динамо» Минск — «Спартак»: трансляция матча КХЛ онлайн

Да Коста признался, что любит немецкое пиво больше, чем французское
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 13 9 4 19
2 Нефтехимик 13 8 5 18
3 Ак Барс 13 7 6 15
4 Барыс 12 7 5 14
5 Салават Юлаев 12 6 6 13
6 Автомобилист 12 5 7 12
7 Амур 11 5 6 11
8 Адмирал 12 4 8 11
9 Трактор 10 5 5 10
10 Авангард 10 5 5 10
11 Сибирь 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 ЦСКА 13 10 3 20
3 Торпедо НН 12 9 3 18
4 СКА 10 8 2 16
5 Шанхай Дрэгонс 10 7 3 15
6 Динамо Мн 12 4 8 13
7 Спартак 12 5 7 12
8 Северсталь 11 5 6 12
9 Динамо М 13 5 8 12
10 Лада 13 1 12 5
11 Сочи 11 2 9 4
Результаты / календарь
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
6.10 17:00 Автомобилист – Авангард - : -
6.10 17:00 Трактор – Амур - : -
6.10 19:30 СКА – Северсталь - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости