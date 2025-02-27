ЦСКА — «Куньлунь»: трансляция матча КХЛ онлайн

ЦСКА и «Куньлунь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 27 февраля. Игра на «ЦСКА Арене» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию встречи в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги.

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Перед этой игрой в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА с 74 очками в 58 матчах шел четвертым на «Западе», в предыдущей встрече команда Ильи Воробьева обыграла «Торпедо» (3:2). «Куньлунь» после победы над «Сочи» (5:2) в понедельник занимал девятое место в конференции с 57 очками в 59 играх.