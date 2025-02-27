ЦСКА — «Куньлунь»: трансляция матча КХЛ онлайн
ЦСКА и «Куньлунь» проведут матч в чемпионате КХЛ 27 февраля
ЦСКА и «Куньлунь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 27 февраля. Игра на «ЦСКА Арене» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.
Трансляцию встречи в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги.
Следите за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Куньлунь» в матч-центре нашего сайта.
Перед этой игрой в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА с 74 очками в 58 матчах шел четвертым на «Западе», в предыдущей встрече команда Ильи Воробьева обыграла «Торпедо» (3:2). «Куньлунь» после победы над «Сочи» (5:2) в понедельник занимал девятое место в конференции с 57 очками в 59 играх.
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|И
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|О
|1
|Металлург Мг
|13
|9
|4
|19
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Ак Барс
|13
|7
|6
|15
|4
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|5
|Салават Юлаев
|12
|6
|6
|13
|6
|Автомобилист
|12
|5
|7
|12
|7
|Амур
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|12
|4
|8
|11
|9
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|10
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|11
|Сибирь
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|ЦСКА
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо НН
|12
|9
|3
|18
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|10
|7
|3
|15
|6
|Динамо Мн
|12
|4
|8
|13
|7
|Спартак
|12
|5
|7
|12
|8
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|9
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
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11.10
|6.10
|17:00
|Автомобилист – Авангард
|- : -
|6.10
|17:00
|Трактор – Амур
|- : -
|6.10
|19:30
|СКА – Северсталь
|- : -
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