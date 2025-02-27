ЦСКА разгромил «Куньлунь» и вышел в плей-офф КХЛ
ЦСКА дома победил «Куньлунь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:0. Встреча прошла на «ЦСКА Арене».
Голы в матче забили Прохор Полтапов, Владислав Каменев, Кирилл Долженков, Денис Гурьянов, Иван Дроздов и Никита Нестеров. В третьем периоде игроки московской команды забросили 5 шайб.
ЦСКА набрал 76 очков и 59 матчах и вышел в плей-офф КХЛ. «Куньлунь» находится на 9-й строчке с 57 баллами в 60 играх.
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ЦСКА (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 6:0 (0:0, 1:0, 5:0)
Голы: Полтапов — 13 (Уильямс), 22:19 — 1:0. Каменев — 10 (бол., Нестеров, Полтапов), 44:56 — 2:0. Долженков — 6, 50:52 — 3:0. Гурьянов — 18 (Кэсселс, Классон), 51:35 — 4:0. Дроздов — 10 (бол., Полтапов, Соркин), 56:32 — 5:0. Нестеров — 6 (бол., Соркин, Каменев), 58:32 — 6:0.
Вратари: Хомченко — Смит.
Штраф: 6 — 54.
Броски: 38 (10+8+20) — 20 (5+10+5).
Судьи: Дударов, Овчинников.
27 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 5973 зрителя.
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