ЦСКА победил «Куньлунь», Окулов сделал дубль
ЦСКА дома обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
Форвард армейцев Константин Окулов набрал 3 (2+1) очка. Победную шайбу забросил нападающий красно-синих Михаил Григоренко.
ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции с 54 очками в 47 матчах.
«Куньлунь» идет на десятой строчке с 36 очками в 49 играх.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Голы: Окулов — 8 (Григоренко), 8:45 — 1:0. Броссо — 15 (Локхарт), 9:04 — 1:1. Окулов — 9 (Каменев), 24:20 — 2:1. Нестеров — 9 (бол., Слепышев), 32:05 — 3:1. Григоренко — 14 (Окулов, Каменев), 41:23 — 4:1. Граовац — 4 (Макмиллан, Сомерби), 50:06 — 4:2. Броссо — 16 (С. Фу), 59:14 — 4:3.
Вратари: Федотов — Лазушин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 44 (17+15+12) — 24 (7+6+11).
Судьи: Лаврентьев, Овчинников.
7 января. Москва. «ЦСКА Арена». 7858 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|48
|30
|18
|66
|2
|Сал. Юлаев
|47
|30
|17
|63
|3
|Авангард
|46
|30
|16
|63
|4
|Автомобилист
|50
|27
|23
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|47
|27
|20
|56
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|51
|9
|Нефтехимик
|49
|20
|29
|49
|10
|Амур
|46
|20
|26
|48
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|46
|14
|32
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|48
|30
|18
|66
|3
|Динамо М
|47
|30
|17
|64
|4
|СКА
|47
|31
|16
|63
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|10
|Куньлунь РС
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
|7.01
|13:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|2 : 5
|7.01
|13:00
|
Трактор – Локомотив
|1 : 3
|7.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|5 : 3
|7.01
|17:00
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|4 : 3
|7.01
|17:00
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|7.01
|17:00
|
СКА – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.01
|17:00
|
Витязь – Нефтехимик
|2 : 4
|7.01
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|2 : 1
|7.01
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|3 : 0