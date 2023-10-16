ЦСКА — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве 16 октября 2023. Хозяева одержали разгромную победу со счетом 7:0.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Китайская команда потерпела 10-е поражение подряд.

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