ЦСКА одержал волевую победу над «Куньлунем» и обеспечил себе участие в плей-офф

ЦСКА одержал победу над «Куньлунем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:4.

За московскую команду отлились нападающие Максим Мамин, Павел Карнаухов, Максим Соркин, а также по дублю оформили Михаил Григоренко и Тахир Мингачев.

За «Куньлунь» забросили нападающий Брендон Йип, защитник Джейк Челиос, а также дублем отличился форвард Колин Кэмпбелл.

ЦСКА стал третьей командой, которая обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ. Москвичи располагаются на 4-й строчке в Западной конференции с 78 очками за 57 игр.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 45 очков за 59 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)

Голы: Кэмпбелл — 3 (Броссо), 1:17 — 0:1. Йип — 19 (бол., Лесли, Пу), 10:49 — 0:2. Григоренко — 13 (бол., Дитц, Слепышев), 12:54 — 1:2. Мингачев — 9 (Соркин, Дитц), 20:51 — 2:2. Челиос — 3 (Кэмпбелл, Юрчо), 33:17 — 2:3. Григоренко — 14 (Окулов, Дитц), 34:19 — 3:3. Мамин — 9 (Каменев, Плотников), 35:47 — 4:3. Мингачев — 10 (Полтапов, Соркин), 46:01 — 5:3. Кэмпбелл — 4 (Кейн), 54:53 — 5:4. Карнаухов — 10 (Григоренко), 55:31 — 6:4. Соркин — 11 (Полтапов, Мингачев), 56:25 — 7:4.

Вратари: Скотников — Смит.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 40 (7+18+15) — 17 (6+3+8).

Судьи: Кочетов, Юдаков.

1 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 2157 зрителей.