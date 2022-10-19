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Сегодня, 22:02

ЦСКА обыграл «Куньлунь» и продолжил беспроигрышную серию

Алина Савинова
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ЦСКА разгромил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В составе армейцев отличились Антон Слепышев, Ярослав Дыбленко, Владислав Каменев, а также Даррен Дитц, который оформил дубль.

У «Куньлуня» единственную шайбу забросил Девин Броссо.

Московский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции (27 очков), команда из Пекина расположилась на 10-й позиции (19 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Голы: Слепышев — 4 (бол., Провольнев, Григоренко), 16:11 — 1:0. Дитц — 2 (бол., Слепышев), 35:46 — 2:0. Дитц — 3 (Плотников, Провольнев), 44:55 — 3:0. Дыбленко — 2 (Слепышев), 45:18 — 4:0. Броссо — 5 (бол., Пу, Челиос), 55:32 — 4:1. Каменев — 6 (бол., Карнаухов, Окулов), 59:50 — 5:1.

Вратари: Гамзин — Джурасик.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 43 (18+12+13) — 24 (6+11+7).

Судьи: Гофман, Демура.

19 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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