Сегодня хоккейному клубу ЦСКА исполнилось 73 года, сообщает официальный сайт московских армейцев.

«22 декабря 1946 года, в 13:00 на московском стадионе «Динамо» команда Центрального Дома Красной Армии встретилась с командой Свердловского Дома Офицеров в матче Первенства СССР по канадскому хоккею. Этот матч стал первым в истории хоккейного клуба ЦСКА, — говорится в сообщении. — За 73 года, прошедшие с того дня, армейцы добились выдающихся результатов. 32 раза они становились сильнейшей командой Советского Союза, 11 раз — серебряными призерами, и еще один раз — бронзовыми. ЦСКА — 12-кратный обладатель Кубка СССР и 20-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Хоккеисты и тренеры ЦСКА составляли основу сборной СССР, которая не знала себе равных в мировом хоккее.

Знамя побед пронесем сквозь века. Хоккейному клубу ЦСКА — 73!



С днем рождения, любимый клуб!

ЦСКА всегда будет первым! pic.twitter.com/tg6eFRTrr6 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 22, 2019

И сегодня ЦСКА — лидер отечественного хоккея. 73-й день рождения красно-синие встречают в статусе действующего обладателя Кубка Гагарина. Дважды армейцы завоевали «золото» российского чемпионата — в 2015-м и 2019-м годах, и дважды стали его серебряными призерами — в 2016-м и 2018-м. Четырежды ЦСКА становился победителем регулярного чемпионата КХЛ и обладателем Кубка Континента им. В.В. Тихонова. В 2019 году армейцы стали единственной в истории КХЛ командой, которая смогла одержать победу и в регулярном чемпионате, и в плей-офф Кубка Гагарина. Мы поздравляем с праздником всех армейцев — игроков и тренеров, работников и болельщиков хоккейного клуба ЦСКА! И благодарим наших ветеранов за тот вклад, который они внесли в достижения нашего клуба!"