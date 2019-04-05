18:35 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА и СКА объявили составы на пятый матч серии

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Стали известны составы ЦСКА и СКА на пятый матч финальной серии Западной конференции. После четырех игр счет в серии ничейный – 2:2.

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

 

 


 

 

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