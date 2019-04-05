ЦСКА и СКА объявили составы на пятый матч серии

Стали известны составы ЦСКА и СКА на пятый матч финальной серии Западной конференции. После четырех игр счет в серии ничейный – 2:2.
Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Представляем состав ЦСКА на пятый матч серии финала "Запада"!#МЫЦСКА #ЦСКАрмия pic.twitter.com/MIoXV731f1– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 5 апреля 2019 г.
Пятый матч финала Запада.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 5 апреля 2019 г.
Вперед, наш СКА! #ЦСКСКА pic.twitter.com/9KvwgzBl2J
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