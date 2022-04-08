ЦСКА и СКА не открыли счет в первом периоде матча

ЦСКА на своем льду принимает СКА в четвертом матче финала плей-офф Западной конференции. На первый перерыв команды ушли при счете 0:0.

В первом периоде СКА один раз играл в меньшинстве.

Напомним, что счет в серии на данный момент 2-1 в пользу московской команды.

Пятый матч серии пройдет 10 апреля в Санкт-Петербурге.