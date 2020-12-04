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ЦСКА хочет расстаться с Голдобиным

14:06
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Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего Николая Голдобина, рассказал, что ЦСКА хочет расстаться с игроком.

— ЦСКА хочет расстаться с Николаем. — сказал Исаков «СЭ». — В настоящее время мы общаемся с руководством.

Голдобин в июне 2020 года подписал контракт с ЦСКА на два сезона с зарплатой 50 миллионов рублей в год. В 21 матче регулярного чемпионата форвард набрал 11 (4+7) очков.

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