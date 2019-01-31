ЦСКА дома оказался сильнее "Ак Барса"

ЦСКА дома одержал победу над "Ак Барсом" (5:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
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Регулярный чемпионат
ЦСКА – "Ак Барс" (Казань) – 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)
Голы: Клинкхаммер – 17 (Педан), 5:33 – 0:1. Григоренко – 15 (бол., Слепышев, Капризов), 25:02 – 1:1. Яруллин – 4 (Педан, Свитов), 32:09 – 1:2. Капризов – 24 (Григоренко), 34:40 – 2:2. Клинкхаммер – 18 (мен., Попов), 43:35 – 2:3. Светлаков – 6 (Робинсон, Капризов), 47:13 – 3:3. Романов – 1 (Вей, Григоренко), 51:43 – 4:3. Окулов – 16 (бол., Марченко, Шалунов), 57:52 – 5:3. Ткачев – 8 (Свитов, Галиев), 59:16 – 5:4.
Вратари: Юханссон – Подъяпольский (5:12 – 5:33, 59:09 – 59:16, 59:30 – 59:39, 59:50).
Штраф: 8 – 20.
Броски: 40 (14+14+12) – 24 (8+8+8).
Судьи: Раводин, Франо.
31 января. Москва. "ЦСКА Арена".