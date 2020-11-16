ЦСКА дома обыграл «Локомотив»

ЦСКА победил «Локомотив» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Клас Дальбек, Мэт Робинсон и Антон Слепышев. У гостей забил Егор Коршков.

ЦСКА набрал 43 очка и лидирует на Западе. У «Локо» 36 очков и третье место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Дальбек — 1 (Слепышев, Лайпсик), 4:01 — 1:0. Робинсон — 4 (Окулов), 33:34 — 2:0. Коршков — 8 (Ландер, Рафиков), 39:39 — 2:1. Слепышев — 9 (Лайпсик, Кемпе), 43:59 — 3:1.

Нереализованный буллит: Слепышев (ЦСКА), 42:38 (Вратарь).

Вратари: Юханссон (Шарыченков, 58:05, Юханссон, 58:25) — Паскуале.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 14 (3+7+4) — 22 (7+7+8).

Судьи: Бондарь, Морозов.

16 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 2192 зрителя.