ЦСКА – "Динамо": все билеты проданы

Все билеты на второй матч серии ЦСКА с московским "Динамо", который состоится завтра, 15 марта на "ЦСКА Арене", проданы, сообщает официальный Твиттер армейцев. Счет в серии – 1-0 в пользу хозяев.

Первая игра завершилась со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.

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