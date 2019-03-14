ЦСКА – "Динамо": все билеты проданы

Все билеты на второй матч серии ЦСКА с московским "Динамо", который состоится завтра, 15 марта на "ЦСКА Арене", проданы, сообщает официальный Твиттер армейцев. Счет в серии – 1-0 в пользу хозяев.
Первая игра завершилась со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
⚡УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!⚡– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 14 марта 2019 г.
Сообщаем вам, что ВСЕ билеты на второй матч серии с московским "Динамо", который состоится завтра, 15 марта на ЦСКА АРЕНЕ, проданы. pic.twitter.com/2NCDe6nQaE
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