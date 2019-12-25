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ЦСКА — «Динамо»: составы команд

19:16
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В матче регулярного чемпионата КХЛ состоится московское дерби между ЦСКА и «Динамо». Стали известны составы команд.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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