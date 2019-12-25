В матче регулярного чемпионата КХЛ состоится московское дерби между ЦСКА и «Динамо». Стали известны составы команд.

Представляем состав ЦСКА на матч с «Динамо» ?



Изменения относительно прошлого матча:



? Вей

? Светлаков

? Телегин

? Третьяк

? Чмыхов



? Карнаухов

? Калинин

? Попов

? Юханссон

? Блажиевский pic.twitter.com/AzoIrRvLJf — ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 25, 2019