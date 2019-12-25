ЦСКА — «Динамо»: составы команд
19:16
В матче регулярного чемпионата КХЛ состоится московское дерби между ЦСКА и «Динамо». Стали известны составы команд.
Представляем состав ЦСКА на матч с «Динамо» ?— ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 25, 2019
Изменения относительно прошлого матча:
? Вей
? Светлаков
? Телегин
? Третьяк
? Чмыхов
? Карнаухов
? Калинин
? Попов
? Юханссон
? Блажиевский pic.twitter.com/AzoIrRvLJf
Наш состав на дерби!#МыДинамо pic.twitter.com/ygvvKkg8Xh— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) December 25, 2019
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