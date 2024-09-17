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Сегодня, 18:15

ЦСКА — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ

ЦСКА и «Динамо» сыграют московское дерби в КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Динамо» проведут матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 17 сентября, в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве. Матч начнется в 19.30 мск.

Трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» в прямом эфире покажет канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также смотреть игру можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события московского дерби ЦСКА — «Динамо» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В 5 матчах этого сезона ЦСКА набрал 6 очков и занимает 6-е место в Западной конференции, а «Динамо» — с 4 очками идет 9-м.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/matchcenter/116931/
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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