ЦСКА и «Динамо» сыграют московское дерби в КХЛ

ЦСКА и «Динамо» проведут матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 17 сентября, в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве. Матч начнется в 19.30 мск.

Трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» в прямом эфире покажет канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также смотреть игру можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события московского дерби ЦСКА — «Динамо» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В 5 матчах этого сезона ЦСКА набрал 6 очков и занимает 6-е место в Западной конференции, а «Динамо» — с 4 очками идет 9-м.