ЦСКА – "Динамо", СКА – "Локомотив": фрибеты до 3000 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В среду, 13 марта, в КХЛ двумя матчами стартует второй раунд Кубка Гагарина. Состоятся два первых матча полуфинальных серий Западной конференции – в Санкт-Петербурге СКА примет "Локомотив", а в Москве пройдет столичное дерби – ЦСКА против "Динамо".

В обоих случаях хозяева – явные фавориты. Коэффициент на победу СКА составляет 1,30, то есть со ставки в 1000 рублей можно заработать 1300 рублей. Шансы на успех ЦСКА оцениваются еще выше: поставив на это событие с коэффициентом 1,25, клиент может получить 1250 рублей.

Одним из ключевых факторов противостояния СКА и "Локомотива" будет игра команд в неравных составах – именно благодаря отличному большинству питерцы смогли переломить серию первого раунда против "Спартака" и отыграться со счета 0-2. Соперники армейского клуба чаще получают удаления – так, коэффициент на то, что у "Локомотива" в завтрашнем матче будет больше двухминутных штрафов в основное время, составляет 1,50. Для сравнения – потенциальное "преимущество" СКА по удалениям оценивается в 5,70.

Если петербургский суперклуб в этом сезоне зачастую играет в довольно осторожном стиле, то московский – ЦСКА – по традиции последних лет почти никогда не отдает сопернику территориальное преимущество. Неудивительно, что коэффициент на то, что красно-синие в основное время совершат больше бросков, чем "Динамо", составляет 1,13.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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Данное предложение от БК "Лига Ставок" действительно на срок с 12 до 14 марта.

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