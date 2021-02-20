ЦСКА дома проиграл рижскому «Динамо»
ЦСКА уступил рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4. Армейцы досрочно обеспечили себе первое место в Западной конференции, рижская команда финиширует последней в дивизионе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Рига) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Голы: Скарлетт — 3 (Скворцов, Ошениекс), 29:38 — 0:1. Столяров — 5 (Роб. Букартс, Джериньш), 30:44 — 0:2. Рих. Букартс — 10 (Скворцов), 32:38 — 0:3. Коростелев — 6 (бол., Афанасьев), 36:21 — 1:3. Индрашис — 16 (п.в.), 59:59 — 1:4.
Вратари: Шарыченков (58:51 — 59:59) — Ворис.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (7+7+8) — 21 (9+6+6).
Судьи: Акузовский, Соин.
20 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference
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