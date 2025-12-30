ЦСКА — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

Встреча прошла на домашней арене армейцев.

У хозяев шайбы забросили Кирилл Долженков, Прохор Полтапов, Мак Холлоуэлл, Тахир Мингачев и Денис Гурьянов. У гостей единственный гол на счету Анселя Галимова.

ЦСКА с 47 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с 52 очками — на четвертой строчке «Запада».