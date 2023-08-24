ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы

ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы — 3:2.

За армейцев забили Владислав Каменев, оформивший дубль, и Михаил Григоренко. У бело-голубых отличились Владислав Михайлов и Даниил Пыленков.