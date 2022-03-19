ЦСКА обыграл «Динамо» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ
ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счетом 4:2 во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2022.
Голами в составе армейцев отметились Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Александр Попов.
За динамовцев шайбы забросили Станислав Галиев и Артем Федоров.
Счет в серии 2-0 в пользу ЦСКА. В первом матче команда Сергея Федорова одержала победу над «Динамо» со счетом 3:2.
Следующая игра между командами пройдет 21 марта на «ВТБ Арене».
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Кубок Гагарина
1/2 финала конференций. Запад
Второй матч
ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Абрамов — 2, 9:16 — 1:0. Галиев — 5, 15:45 — 1:1. Григоренко — 3 (Карнаухов, Слепышев), 16:19 — 2:1. Федоров — 1 (Игумнов), 31:39 — 2:2. Каменев — 2 (Окулов), 32:03 — 3:2. Попов — 1 (Гилмор, Провольнев), 42:18 — 4:2.
Вратари: Федотов — Бочаров (58:14).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 36 (15+10+11) — 30 (8+12+10).
Судьи: Кулаков, Сидоренко.
19 марта. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 2-0.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 1
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|19.03
|14:30
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 1
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|4 : 2