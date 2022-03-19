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Сегодня, 19:22

ЦСКА обыграл «Динамо» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ЦСКА — «Динамо» — 4:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счетом 4:2 во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2022.

Голами в составе армейцев отметились Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Александр Попов.

За динамовцев шайбы забросили Станислав Галиев и Артем Федоров.

Счет в серии 2-0 в пользу ЦСКА. В первом матче команда Сергея Федорова одержала победу над «Динамо» со счетом 3:2.

Следующая игра между командами пройдет 21 марта на «ВТБ Арене».

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Кубок Гагарина

1/2 финала конференций. Запад

Второй матч

ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Абрамов — 2, 9:16 — 1:0. Галиев — 5, 15:45 — 1:1. Григоренко — 3 (Карнаухов, Слепышев), 16:19 — 2:1. Федоров — 1 (Игумнов), 31:39 — 2:2. Каменев — 2 (Окулов), 32:03 — 3:2. Попов — 1 (Гилмор, Провольнев), 42:18 — 4:2.

Вратари: Федотов — Бочаров (58:14).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 36 (15+10+11) — 30 (8+12+10).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

19 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 2-0.

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 1
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
1 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 1
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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19.03 14:30
Трактор – Сал. Юлаев
 4 : 1
19.03 17:00
ЦСКА – Динамо М
 4 : 2
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