ЦСКА обыграл «Динамо» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счетом 4:2 во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2022.

Голами в составе армейцев отметились Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Александр Попов.

За динамовцев шайбы забросили Станислав Галиев и Артем Федоров.

Счет в серии 2-0 в пользу ЦСКА. В первом матче команда Сергея Федорова одержала победу над «Динамо» со счетом 3:2.

Следующая игра между командами пройдет 21 марта на «ВТБ Арене».

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Второй матч

ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Абрамов — 2, 9:16 — 1:0. Галиев — 5, 15:45 — 1:1. Григоренко — 3 (Карнаухов, Слепышев), 16:19 — 2:1. Федоров — 1 (Игумнов), 31:39 — 2:2. Каменев — 2 (Окулов), 32:03 — 3:2. Попов — 1 (Гилмор, Провольнев), 42:18 — 4:2.

Вратари: Федотов — Бочаров (58:14).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 36 (15+10+11) — 30 (8+12+10).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

19 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 2-0.