ЦСКА уступил минскому «Динамо» и потерпел третье поражение подряд

ЦСКА на своем льду проиграл минскому «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:4.

У гостей отличились Вадим Шипачев (дубль), Александр Волков и Виталий Пинчук, на счету которого также результативная передача. Автором единственного гола хозяев стал Владислав Провольнев.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Ранее армейцы дважды уступили «Сочи». После 56 матчей московская команда сохраняет пятое место в таблице Западной конференции с 70 очками. У «Динамо» 67 баллов в 55 играх и седьмая строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Пинчук — 20 (Тирни, Брук), 6:26 — 0:1. Волков — 16 (Пинчук), 23:17 — 0:2. Провольнев — 4 (Дроздов, Соркин), 33:02 — 1:2. Шипачев — 9 (Мороз), 33:31 — 1:3. Шипачев — 10 (Тирни, Брук), 59:36 — 1:4.

Вратари: Гамзин (Хомченко, 33:31) — Демченко.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 18 (5+6+7) — 33 (12+13+8).

Судьи: Акузовский, Соин.

19 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».