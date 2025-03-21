Хоккей
21 марта, 21:46

ЦСКА уступил минскому «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
ЦСКА — «Динамо» (Минск).
Фото ХК ЦСКА

ЦСКА дома проиграл минскому «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:4.

Дубль у минчан оформил Егор Бориков. По одной шайбе забросили Роман Горбунов и Вадим Морозов.

Единственный гол армейцев на счету Дениса Гурьянова.

ЦСКА (83 очка) потерпел четвертое поражение подряд опустился на пятое место в Западной конференции КХЛ». «Динамо» (84) прервало серию из четырех поражений кряду и поднялось на четвертую строчку «Запада».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:1, 1: 3, 0:0)

Голы: Горбунов — 14 (Шипачев, Гросс), 11:12 — 0:1. Мороз — 26 (Горбунов, Хенкель), 21:09 — 0:2. Бориков — 11 (Брук, Лайл), 23:50 — 0:3. Бориков — 12 (Липский), 31:48 — 0:4. Гурьянов — 22 (Дроздов, Соркин), 39:46 — 1:4.

Вратари: Просветов (Хомченко, 23:50) — Демченко.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 23 (8+9+6) — 37 (14+13+10).

Судьи: Овчинников, Соин.

21 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9034 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
  • Pavel D

    это точно?

    22.03.2025

  • bishevcky

    С Монреалем собирается играть СКА и не в Сев.Америке, а в СПб , причём здесь.ЦСКА.

    22.03.2025

  • rotkiv

    команда перспективная, но тренерской мысли не видно, все бегают сами по себе, голы забиваются исключительно на индивидуальном мастерстве, большинство так и отсутствует как элемент игры, в общем в плове делать нечего, если пройдут во второй круг это будет удачей. Тренера надо менять однозначно, за год работы он должен был поставить коллективную игру, ждать от нег больше нечего.

    22.03.2025

  • Братчанин

    Второй сезон провален. Кроме жалости, этот ЦСКА ничего не вызывает. Нужны нормальный тренер, нормальный менеджери и 3-4 года, чтобы создать боеспособную команду. В п/о чуда ждать не стоит - не в 1, так во 2 круге вылетим. Печально все это, но - факт

    22.03.2025

  • AZ

    Воробьев в полной боевой готовности! Только, видимо, не к плейщфф, а к возвращению в США.)))

    22.03.2025

  • Alexey Tarasov

    Это точно:grinning:всегда нужны такиё,,люди"

    21.03.2025

  • Олег Каноков

    Да пусть,иначе на ветках тоска будет.)

    21.03.2025

  • Alexey Tarasov

    ла вадиммй тот ещё счетовод:grin:только хорошее считает:frog:

    21.03.2025

  • Олег Каноков

    Не смогёт,ибо считает так себе,с начала 2025 года.)

    21.03.2025

  • Alexey Tarasov

    молодец :thumbsup:а теперь посчитай все результаты матчей ЦСКА-ска:point_right::laughing:смогёш?:stuck_out_tongue_closed_eyes:

    21.03.2025

  • Олег Каноков

    Стату приведи,умник,чемпионства фуфельные при чём?

    21.03.2025

  • Павел Леонидович

    хорошо Федоров возвращается, наконец этого пернатого клоуна уберут

    21.03.2025

  • Vadim Ivanov

    ТУПОЙ ты! УЧИСЬ читать: НЕ математика, а арифметика! С момента создания РПЛ (2001 год) Зенит выиграл 10 золота ЦСКА - 6 Локо - 3 Спартак и Рубин - по 2 Обтекай, и НЕ позорься своей писанинкой ((... СЕГОДНЯ про ХОККЕЙ лузеров

    21.03.2025

  • Andrey Matovetsky

    3 Спартак 4 Динамо Мн 5 ЦСКА 6 Северсталь на востоке 2 Салават 3 Магнитка 4 Авто 5 АК Барс 6 Авнгард в 1/4 Локомотив - Авангард Динамо М - Авто Трактор - Динамо Мн Салават - Спартак 1/2 Трактор - Авангард Салават - Динамо М финал Динамо М - Авангард

    21.03.2025

  • Alexey Tarasov

    он не может:grin:а то придётся признать что за лузеров болёл боле50лет

    21.03.2025

  • Олег Каноков

    Тупая математика.)Посчитай с момента создания РПЛ,ужаснёшься.)

    21.03.2025

  • Vadim Ivanov

    А причём здесь 16.03 ?! На Дне Рождения в гостях был у братьев-близнецов. Вас не знаем, поэтому и не приглашали. А если - про футбол, дык для меня неудивительно, что 73-летний старикан глорит за лузеров ЦСКА, и Спартак, и Динаму с Локо в одном флаконе... Здесь не матиматика, а простая арифметика: Зенит проиграл лишь 27-й матч за 7 сезонов в РПЛ, а москоу-клубики ажЪ 295 !!! за это же время = = Когда многое знаешь о неудачниках - время отнимает на это немного

    21.03.2025

  • prosvet81

    надеюсь тебя тоже попробуют вылечить ... хотя мне поуй что с тобой будет) иди футбол убогий наблюдай, не лезь туда где ты зеро

    21.03.2025

  • Alexey Tarasov

    КАК ПИОНЭРЫ:laughing::point_right:ВСЕГДА ГОТОВЫ:point_up:

    21.03.2025

  • Олег Каноков

    Ну конечно,Борисыч "поздравил" Минск.)А где поздравы ЦСКА после побед?Я Зенит всегда поздравляю,а ты кайфуешь от поражений ЦСКА,причём на грани экстаза.Не стыдно?)

    21.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    ЦСКА, кажись, к плову готов, ага

    21.03.2025

  • Alexey Tarasov

    нет им вообще не на кого выходить не надо:rage:хорош позориться:pleading_face:

    21.03.2025

  • PILAD ЦВБП

    О ! привет ! А я Вас 16.03. искал - искал, но так и не нашел. Очень хотелось хоть один адекватный отзыв почитать, с выкладками, с грамотной аналитикой. Но ....увы, Вы так и не проявились. Да, математика наука серьёзная, время отнимает много, спешки не любит :blush:

    21.03.2025

  • Alexey Tarasov

    Второй Сезон Коню под Хвост:rage:не очень хорошая перспектива на будующее

    21.03.2025

  • Алексей Александров

    ЦСКА упорно не желает на СКА выходить)

    21.03.2025

  • diskmen

    Я то-же хотел бы,но даже если ЦСКА проирает Витязю в основное время,нужно ещё что-бы Северсталь победила и Спартак свой матч выиграл

    21.03.2025

  • Alexey Tarasov

    не обижайся Шизик:smile:ой вадик :grinning:доставай клоунов:grin:а ночь такая длинная :laughing:

    21.03.2025

  • Vliegende Hollander

    Грубиян, всех клиентов потеряешь:grinning:.

    21.03.2025

  • Vadim Ivanov

    Пора взрослеть, скунс

    21.03.2025

  • Vliegende Hollander

    Вадик, какой из телефонов, написаных на асфальте Невского проспекта, наташкин? Хотя бы в статистике зашифруй. Надеюсь, она моется и не живёт на Московском вокзале:grinning:.

    21.03.2025

  • lenin.vowa2018

    Обрадовали же всех новостью об играх с НХЛ. Как там, ЦСКА-Монреаль, или на суперсерию в Северную Америку снова поедут. Нах им ваш КХЛ.

    21.03.2025

  • Evgen

    Зато у Просветова Третьяк на шлеме нарисован.

    21.03.2025

  • Vadim Ivanov

    Что с памятью у трипперного пионера ?! - Забыл свои вчерашние оскорбления на ветке СКА ?! - Бывает, фуфелолузерок А я лишь поздравил Минск )

    21.03.2025

  • Pavel D

    Воробьев команде на скамейке запасных: "А когда играть начнем?" Может он у себя это, наконец, спросит?

    21.03.2025

  • Спринт

    Твою же мать .. Дивизию! Нескончаемый позор имени недалёкого Есманточа и невнятной чебурашки всё продолжается. 30 поражений в регулярке одного сезона ... такого "результата" настоящий (советскуий) ЦСКА не имел и за десятилетие. Всему составу нынешних примитивных шайбогонятелей по принциру бей-беги-толкай-бросай, деже а казарме Чебаркульской команды "Звезда" в классе "Б" не дозволили бы полы драть 2-х пудовой гирей, надетой на швабру. Позорить славное имя великого хоккейного клуба не дозволено никому. Даже на весьма невысоком общем уровне нынешней КХЛ, эта армейская команда выглядит невразумительным среднячком. Твою же мать .. дивизию! Дожились до такого позора!

    21.03.2025

  • Капитон Матроскин

    Нормальный ход. глянут зарубеж, покажутся слабыми.

    21.03.2025

  • Alexey Tarasov

    слыш ЧуЧеЛО БОЛОТНОЕ :cold_face:ШИЗИК :nauseated_face:ТЫ НА ЭТОЙ ЦЭСКОВСКОЙ ВЕТКЕ что забыл?

    21.03.2025

  • sergsteed

    9000!!!!вы на ЧТО там смотрели???НАСТОЯЩИЕ болельщики Легендарного клуба должны голосовать ногами против того что сейчас из него сделали!

    21.03.2025

  • Vadim Ivanov

    ЗНАТНО Минск проехался по "легендарным" !!! Жаль не СКА в плей-офф досталась эта сладенькая булочка - Вынос тела на сухую 4-0 был бы обеспечен Квартальнов побил ротенберговский рекорд октября 2022, когда СКА за 27 дней 7 раз из 7 ушатал москоу-клубики. МИНСК за 32 дня выиграл у хвалёных столичных 8 из 8, разница шайб впечатляющая 32-9 С Победой !!! :hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::hockey: :beer::beers::beer::beers::beer::beers:

    21.03.2025

  • PetrovVV

    Они хотят Спартак. Чтобы никуда не ездить из Москвы. Четыре игры и в отпуск!

    21.03.2025

  • Олег 70

    хе-хе.Ну вот так примерно мы и сольем в плофе минчанам.И это будет справедливо и правильно .судя по этому скомканному сезону

    21.03.2025

  • Alexey Tarasov

    зато сезон закончим быстрее:point_up:?

    21.03.2025

  • Evgen

    Не хотят неустойку платить, потому и не выгоняют видимо.

    21.03.2025

  • knight templar

    4 поражение подряд перед плей-офф. Почему не выгоняют воробья? И еще в нынешнем составе очень слабы леги. В других клубах они на ведущих ролях, к каждом матче делают разницу, а в ЦСКА их вообще не видно

    21.03.2025

  • Немальчиш

    Сезон провалили. Какие выводы будут ?

    21.03.2025

  • bond1951

    Есмантович где ты нашел этого тренеришку............развалили и убили великий клуб.......позорники...........

    21.03.2025

  • ну я

    Не думал, что когда нибудь это напишу, но похоже Розенберг как тренер посильнее воробья будет...

    21.03.2025

  • bussel61

    Динамо!!! Жду такой же игры в плей-офф!

    21.03.2025

  • diskmen

    Федотов в прошлом году подставил Фёдорова.Просветов может подставить Воробья если будет Первым .Команда избежала в 1 раунде встрече со Ска .ТЕперь с вероятностью в 95 % играем с Белорусами и 5 % со Спартаком

    21.03.2025

  • Ментяра

    Вот и встретятся в плей-офф.

    21.03.2025

  • ну я

    Ну что воробьефилы, продолжите рассказывать, что это нормальный тренер? Его даже физруком называть не надо, чтобы не позорить эту профессию. Надеюсь ЦСКА это последний клуб в его карьере и дальше этого тренеришку ни куда не позовут.

    21.03.2025

  • protch

    У меня есть чуй, что ЦСК МО играет даже хуже, чем СКАПРФ.

    21.03.2025

  • sergsteed

    снять птичку перед по можно считать за достижение в сезоне!))))

    21.03.2025

  • Alexey Tarasov

    Молодцы КОНЯХИ:thumbsup:с такой,игрой "КУБОК НАШ:smile:,,сарказм"

    21.03.2025

  • wishesid

    Высшие Силы не мучайте эту команду ,пошлите им четыре игры в плофе, юродивых любить нужно

    21.03.2025

  • Evgen

    Чета ЦСКА совсем посыпался, совсем ничего Минску не смогли противопоставить. Тяжело вам в плейоф будет ребята.

    21.03.2025

