ЦСКА уступил минскому «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд

ЦСКА дома проиграл минскому «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:4.

Дубль у минчан оформил Егор Бориков. По одной шайбе забросили Роман Горбунов и Вадим Морозов.

Единственный гол армейцев на счету Дениса Гурьянова.

ЦСКА (83 очка) потерпел четвертое поражение подряд опустился на пятое место в Западной конференции КХЛ». «Динамо» (84) прервало серию из четырех поражений кряду и поднялось на четвертую строчку «Запада».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:1, 1: 3, 0:0)

Голы: Горбунов — 14 (Шипачев, Гросс), 11:12 — 0:1. Мороз — 26 (Горбунов, Хенкель), 21:09 — 0:2. Бориков — 11 (Брук, Лайл), 23:50 — 0:3. Бориков — 12 (Липский), 31:48 — 0:4. Гурьянов — 22 (Дроздов, Соркин), 39:46 — 1:4.

Вратари: Просветов (Хомченко, 23:50) — Демченко.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 23 (8+9+6) — 37 (14+13+10).

Судьи: Овчинников, Соин.

21 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9034 зрителя.