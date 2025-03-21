ЦСКА уступил минскому «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
ЦСКА дома проиграл минскому «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:4.
Дубль у минчан оформил Егор Бориков. По одной шайбе забросили Роман Горбунов и Вадим Морозов.
Единственный гол армейцев на счету Дениса Гурьянова.
ЦСКА (83 очка) потерпел четвертое поражение подряд опустился на пятое место в Западной конференции КХЛ». «Динамо» (84) прервало серию из четырех поражений кряду и поднялось на четвертую строчку «Запада».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:1, 1: 3, 0:0)
Голы: Горбунов — 14 (Шипачев, Гросс), 11:12 — 0:1. Мороз — 26 (Горбунов, Хенкель), 21:09 — 0:2. Бориков — 11 (Брук, Лайл), 23:50 — 0:3. Бориков — 12 (Липский), 31:48 — 0:4. Гурьянов — 22 (Дроздов, Соркин), 39:46 — 1:4.
Вратари: Просветов (Хомченко, 23:50) — Демченко.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 23 (8+9+6) — 37 (14+13+10).
Судьи: Овчинников, Соин.
21 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9034 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|2 : 3 ОТ
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 5