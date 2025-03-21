ЦСКА и «Динамо» Минск встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

ЦСКА примет минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 21 марта. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Белоруссии игру транслирует канал «Беларусь 5».

С ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Динамо» Минск можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

По ходу сезона КХЛ-2024/25 команды встречались трижды, во всех играх победу одержали динамовцы. В 66 матчах регулярного чемпионата ЦСКА набрал 83 очка, «Динамо» — 82.

