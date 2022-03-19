19 марта в Москве ЦСКА примет московское «Динамо» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2022. Игра пройдет на «ЦСКА Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» М. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 16.30.

Счет в серии ЦСКА — «Динамо» 1-0 в пользу команды Сергея Федорова. В первом матче ЦСКА одержал победу над «Динамо» со счетом 3:2.

Обладателем Кубка Гагарина-2021 является «Авангард», который в финале турнира обыграл ЦСКА (4-2 счет в серии).