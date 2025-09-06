ЦСКА победил московское «Динамо» на старте сезона

ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:2.

Голы армейцев в этой игре забили Кирилл Долженков, Денис Гурьянов, Даниэль Спронг, Иван Дроздов, а также Виталий Абрамов и Павел Карнаухов, на счету которых еще по результативной передаче. Прохор Полтапов сделал два ассиста.

У бело-голубых по шайбе забросили Никита Гусев и Кирилл Адамчук, который всего набрал 2 (1+1) очка в игре. Дилан Сикура отличился двумя голевыми передачами.

ЦСКА провел первый матч в КХЛ после возвращения на пост главного тренера Игоря Никитина. 10 сентября красно-синие дома сыграют против «Адмирала». «Динамо» днем ранее примет на своем льду «Сочи».

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Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Динамо» (Москва) — 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)

Голы: Карнаухов — 1 (Полтапов), 7:37 — 1:0. Гусев — 1 (Адамчук, Сикьюра), 9:14 — 1:1. Долженков — 1 (Мингачев, Провольнев), 11:07 — 2:1. Гурьянов — 1 (бол., Рой, Гарднер), 12:48 — 3:1. Спронг — 1 (Абрамов, Саморуков), 33:31 — 4:1. Адамчук — 1 (Уил, Сикьюра), 49:44 — 4:2. Дроздов — 1 (Карнаухов, Полтапов), 56:43 — 5:2. Абрамов — 1 (п.в.), 59:52 — 6:2.

Вратари: Мартин — Моторыгин (58:29 — 59:52).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 24 (14+3+7) — 27 (8+8+11).

Судьи: Гашилов, Наумов.

6 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».